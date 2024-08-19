Маск разоблачил ложь Кадырова

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Владелец Tesla Илон Маск опроверг данные о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Такие предположения возникли на фоне опубликованного Кадыровым видео с автомобилем и его словам о благодарности Маску за него. Один из пользователей X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <…> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал в ответ Маск.

Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет, 17 августа. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль «будет востребован в соответствующих условиях».

Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный. «Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — написал он.