Пока Путин в Баку: ВС Армении устроили новую провокацию (обновлено) |
Россия и Азербайджан обсуждают открытие генконсульства в Карабахе |
Блинкен: Это решающий момент |
В Баку и Абшеронском районе временно прекратят водоснабжение |
Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении |
Ильхам и Мехрибан Алиевы поужинали с Владимиром Путиным у себя дома. Фотографии, видео |
Путин прибыл в Баку (фото, видео) |
Макрона обвинили в предательстве и пригрозили импичментом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Главное Мир

Маск разоблачил ложь Кадырова

Маск разоблачил ложь Кадырова

Владелец Tesla Илон Маск опроверг данные о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову.

Такие предположения возникли на фоне опубликованного Кадыровым видео с автомобилем и его словам о благодарности Маску за него. Один из пользователей X задался вопросом, почему бизнесмен выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck русскому генералу? <…> Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — написал в ответ Маск.

Кадыров опубликовал видео с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет, 17 августа. Он назвал отличными характеристики электропикапа и пообещал отправить его в зону военной операции на Украине, где автомобиль «будет востребован в соответствующих условиях».

Глава Чечни поблагодарил Маска за электропикап и пригласил его посетить Грозный. «Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — написал он.

Теги:
Из этой рубрики
Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта
Мир

Судан заявил, что направит делегацию на встречу с посредниками из США и Египта

2024/08/19, 12:00
Примет ли Грузия «приглашение на казнь»?
Мир

Примет ли Грузия «приглашение на казнь»?

2024/08/19, 11:19
Канада на пороге кризиса
Мир

Канада на пороге кризиса

2024/08/19, 11:07
Блинкен: Это решающий момент
Мир

Блинкен: Это решающий момент

2024/08/19, 10:41
Цена гостеприимства: как мигранты из Сирии меняют жизнь Турции
Мир

Цена гостеприимства: как мигранты из Сирии меняют жизнь Турции

2024/08/19, 10:13
В России планируют запретить мигрантам привозить семьи
Мир

В России планируют запретить мигрантам привозить семьи

2024/08/19, 09:57
Армия России взяла Нью-Йорк
Мир

Армия России взяла Нью-Йорк

2024/08/19, 09:51
Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области
Мир

Как ВСУ подготовили неожиданное наступление в Курской области

2024/08/19, 09:32
Маск разоблачил ложь Кадырова
Мир

Маск разоблачил ложь Кадырова

2024/08/19, 09:28