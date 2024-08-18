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В ISW оценили возможности России долго поддерживать наступление

В ISW оценили возможности России долго поддерживать наступление

Войска Российской Федерации не смогут бесконечно долго удерживать наступательную инициативу на всей территории восточной Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В отчете констатировали, что на сегодняшний день Россия владеет инициативой на всем театре боевых действий, и это позволило ей определять место, время, интенсивность и требования к ведению боевых действий в Украине. Российские войска воспользовались этими преимуществами для определения темпа наступления, что позволило захватчикам реализовывать более устойчивые наступательные операции и в основном избегать кульминации.

В ISW отметили, что российские войска прилагали длительные усилия для создания стратегических и оперативных резервов накануне лета 2024 года для поддержки текущих наступательных операций. В то же время, армия РФ, вероятно, потратила и задействовала многие из этих резервов в наступательных операциях на востоке и северо-востоке Украины весной 2024 года и в течение лета.

Анонсируя дальнейшее развитие событий, в Институте изучения войны предположили, что операция ВСУ в Курской области и усиление российского приоритета поддержания темпа наступательных операций в Донецкой области, вероятно, приведет к большей нагрузке на оставшиеся оперативные резервы. Со временем эта нагрузка, вероятно, начнет отражаться на способности России поддерживать последовательные наступательные действия во всей зоне боевых действий на всем театре военных действий.

«Дальнейшая передислокация российских войск в Курскую область также еще больше ослабит способность России поддерживать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины. Хотя российские войска, скорее всего, начнут снижать наступательную активность на менее приоритетных участках фронта, а не будут делать это равномерно по всей линии фронта», – отмечают в ISW.

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