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Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении

Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении

Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 18 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского районе Нахчыванской Автономной Республики.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении
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