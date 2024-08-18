Армяне открыли огонь в Нахчыванском направлении

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Подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 18 августа примерно в 19:30 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского районе Нахчыванской Автономной Республики.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», – говорится в сообщении оборонного ведомства.