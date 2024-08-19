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Беспорядки в Великобритании обрушили рейтинг премьер-министра страны

Беспорядки в Великобритании обрушили рейтинг премьер-министра страны

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился на 26 п.п. с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим агентством Opinium.

Согласно информации, в настоящее время рейтинг одобрения Стармера составляет -7%, хотя в первом социологическом исследовании после выборов он был на уровне +19%.

Отмечается, что снижение показателя произошло на фоне антимигрантских беспорядков по всей стране, которые вспыхнули на фоне резни в английском городе Саутпорт, устроенной 29 июля 17-летним подростком Акселем Рудакубаной.

При этом рейтинг одобрения бывшего главы правительства Риши Сунака, который продолжает временно оставаться во главе Консервативной партии, составляет -30%, отмечает агентство.

Опрос Opinium проводился 14-16 августа, в нем приняли участие примерно 2 тыс. человек.

Лейбористская партия на прошедших выборах завоевала 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в парламент всего лишь 121 депутата.

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