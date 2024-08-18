Эль Мюрид: «Грязная ядерная бомба» – не боевое оружие, а средство террора

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Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале высказал мнение о возможном применении т.н. «грязной ядерной бомбы» в военном противостоянии в Украине. Minval публикует его мнение без сокращений.

В который раз можно сказать, что «грязная ядерная бомба» – крайне некорректное название гипотетического устройства, в состав которого входит в том числе и радиоактивный материал, причем это устройство конструктивно не способно к выделению энергии, достаточной для запуска цепной реакции деления ядер. По сути, это просто мешок с таким материалом, который подрывается вместе с обычным химическим взрывчатым веществом. Соответственно, заражение местности при таком подрыве (точнее, тепловом разбросе) займет площадь в несколько десятков или в самом тяжелом случае несколько сот квадратных метров и не более того.

Именно поэтому в качестве боеприпаса «грязная ядерная бомба» (при всей условности наличия в этом определении слова «ядерная») не имеет никакой практической ценности.

Такого же эффекта можно добиться, если подорвать сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ). Только для чего в таком случае стрелять по СХОЯТ «грязной бомбой», если можно того же самого добиться с помощью обычного штатного боеприпаса – неясно.

Другой вопрос, что пропаганда (причем неважно, с какой стороны – возможно, что и с обеих), пользуясь некорректностью термина и очевидным непониманием у большинства населения, о чем вообще идет речь, будет врать напропалую по спущенным сверху инструкциям с целью разжечь панику, страх и ужас. А вот это уже ближе и «теплее». «Грязная ядерная бомба» – это не боевое оружие, а оружие террора. Ее задача – вызвать не разрушения и не причинить значительный ущерб. Но вот для целей террора она вполне годится. Минимум реальных последствий, максимум паники.

Российские СМИ упирают на подготовку Киева к теракту на хранилищах атомных станций, украинские заявляют, что это русские готовят провокацию – в общем, партнеры с большим удовольствием занимаются одни и тем же делом. А кто именно и что применит – это технический и малозначительный вопрос. Скорее всего, вообще ничего не будет. Цель ведь – напугать, и если она будет достигнута без физического подрыва чего-либо, то и хорошо.