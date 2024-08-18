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Пионтковский: Разрушение Керченского моста позволит быстрее завершить войну

Пионтковский: Разрушение Керченского моста позволит быстрее завершить войну

Политолог Андрей Пионтковский считает, что завершить войну быстрее поможет разрушение Керченского моста, так как это вызовет раскол внутри России.

При этом он в интервью «Фабрике новостей» подчеркнул, что все необходимое для этого у Украины уже есть. Осталось только принять соответствующее решение.

Публицист сперва заинтриговал украинцев неожиданным заявлением: «Мой рецепт очень простой. Раньше я говорил, что войну можно закончить за два месяца. Со мной никто не соглашался, а сейчас со мной согласился американский Конгресс, но у меня новое предложение: ее можно закончить в две-три недели».

Затем политолог пояснил суть своей идеи: «Я думаю, что тренировки на десяти F-16 завершились. Теперь Крымский мост можно разрушать полностью и без всяких вопросов. Это станет спусковым крючком взрыва вот этого конфликта между нами, армией и Путиным».

«А, может, z-патриоты будут так давить на Путина, что после разрушения Крымского моста он будет вынужден применить тактическое оружие. Или ему не позволят это сделать?» – спросил журналист у своего собеседника.

В ответ Андрей Пионтковский сказал так: «Ему не позволят. Вы знаете, был момент такой, когда Макрон провел такую психологическую операцию, когда он начал говорить о том, что отправит в Украину своих солдат, а потом стал еще более страшным грозить, что французские солдаты уже сражаются в Украине. Путин начал ядерным оружием грозить. Макрон коротко закончил дискуссию: Не забывайте, что Франция – тоже ядерная держава».

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