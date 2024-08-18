«Стальной купол» Турции будет состоять из 4-х уровней

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Турецкая система «Стальной купол» предусматривает интеграцию многоуровневых систем ПВО/ПРО в рамках сетевой структуры, обеспечивая сетецентричный и поддерживаемый искусственным интеллектом «небесный щит».

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Система ПВО/ПРО будет состоять из 4-х уровней:

• ближнего действия;

• малой дальности;

• средней дальности;

• большой дальности.

Следует отметить, что большая часть компонентов системы «Стальной купол» уже серийно производится в Турции. Для завершения развертывания всей системы нужно разработать и интегрировать системы ПВО большой дальности и системы ПРО», – добавил он.