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«Стальной купол» Турции будет состоять из 4-х уровней

«Стальной купол» Турции будет состоять из 4-х уровней

Турецкая система «Стальной купол» предусматривает интеграцию многоуровневых систем ПВО/ПРО в рамках сетевой структуры, обеспечивая сетецентричный и поддерживаемый искусственным интеллектом «небесный щит».

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Система ПВО/ПРО будет состоять из 4-х уровней:

• ближнего действия;

• малой дальности;

• средней дальности;

• большой дальности.

Следует отметить, что большая часть компонентов системы «Стальной купол» уже серийно производится в Турции. Для завершения развертывания всей системы нужно разработать и интегрировать системы ПВО большой дальности и системы ПРО», – добавил он.

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