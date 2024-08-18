Путин прибыл в Баку (фото, видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 августа прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж».
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента России Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.
Программа визита Владимира Путина:
18.08.2024
Прибытие в Баку.
19.08.2024
Возложение венка к могиле Гейдара Алиева;
Прибытие Путина к резиденции «Загульба»;
Совместное фотографирование;
Переговоры в узком составе;
Переговоры в расширенном составе;
Подписание документов;
Проезд по территории «Белый город»;
Посещение кафедрального собора святых жен – мироносиц;
Государственный прием от имени Алиева в честь Путина во дворце Гюлистан.