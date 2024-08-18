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Путин прибыл в Баку (фото, видео)

Путин прибыл в Баку (фото, видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 августа прибыл с государственным визитом в Азербайджан. Об этом сообщает «Азертадж».

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента России Владимира Путина в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.

Программа визита Владимира Путина:

18.08.2024

Прибытие в Баку.

19.08.2024

Возложение венка к могиле Гейдара Алиева;

Прибытие Путина к резиденции «Загульба»;

Совместное фотографирование;

Переговоры в узком составе;

Переговоры в расширенном составе;

Подписание документов;

Проезд по территории «Белый город»;

Посещение кафедрального собора святых жен – мироносиц;

Государственный прием от имени Алиева в честь Путина во дворце Гюлистан.

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