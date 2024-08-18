ЦИК Грузии запретил коалициям и блокам участвовать в выборах

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В парламентских выборах в Грузии не смогут участвовать коалиции и блоки. Об этом рассказали в Центризбиркоме республики.

«Коалиции и блоки не рассматриваются к парламентским выборам 26 октября, к участию в выборах допускаются только политические союзы», – заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани

Она уточнила, что всем, кто хочет оказаться в списке новой политической партии, сначала необходимо будет уйти из прежней.

Напомним, парламентские выборы в республике пройдут в октябре. Они назначены на 26-е число. В парламент попадут партии, преодолевшие 5%-ный барьер.