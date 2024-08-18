Из-за похищения топ-менеджера приостановил работу ЦБ Ливии

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Центральный банк Ливии приостановил работы из-за похищения неизвестными директора управления информационных технологий кредитного учреждения.

В заявлении ЦБ Ливии отмечается, что директор управления Мусаб Мусаллим был похищен из своего дома утром 18 августа.

При этом ряду других высокопоставленных лиц банка также угрожали похищением.

«Банк подчеркивает, что приостанавливает всю деятельность и работу всех управлений и систем и не возобновит до тех пор, пока Мусаб Мусаллим не будет освобождён», — говорится в сообщении.