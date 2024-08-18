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В Баку проводятся тренинги для маршалов и сотрудников Baku City Circuit (фото)

В Баку проводятся тренинги для маршалов и сотрудников Baku City Circuit (фото)

Операционная компания Baku City Circuit проводит масштабные тренинги для маршалов и сотрудников компании, передает Idman.biz.

Согласно информации, целью тренинга является быстрое устранение опасностей и препятствий со стороны маршалов в соответствии с различными событиями, которые могут произойти.

Тренинги, организованные в центре обучения Baku City Circuit, расположенном в Парке Европейских игр, состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части до сведения участников тренинга доводятся основные моменты процесса управления бакинскими соревнованиями, стратегические и технические новинки текущего сезона.

В практической части маршалы отрабатывают свои технические навыки на специальной симуляционной трассе, созданной для тренировок.

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