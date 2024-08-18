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Эльчин Гулиев вручил военнослужащим высокие звания (фото, видео)

Эльчин Гулиев вручил военнослужащим высокие звания (фото, видео)

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев на мероприятии, приуроченном к 105-летию со дня основания пограничной охраны, вручил ряду военнослужащих генеральские звания, присвоенные соответствующим распоряжением главы государства.

Согласно информации пресс-службы ведомства, мероприятие началось с исполнения государственного гимна, после чего выступил начальник ГПС Э.Гулиев. Он поздравил личный состав по случаю 105-й годовщины основания пограничной охраны.

Личному составу были зачитаны распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 августа 2024 года, офицерам были вручены высшие воинские звания, а военнослужащие, отличившиеся в служебно-боевой деятельности, были награждены орденами и медалями.

После официальной части мероприятия был представлен праздничный концерт подготовленный творческим коллективом Культурного центра ГПС по случаю знаменательной даты и документальный о деятельности Государственной пограничной службы.

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