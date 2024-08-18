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Полад Бюльбюльоглу исключил противоречия между Баку и Москвой

Полад Бюльбюльоглу исключил противоречия между Баку и Москвой

На данный момент в отношениях России и Азербайджана нет глубоких противоречий, страны активно сотрудничают.

Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу в интервью ТАСС в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.

«Конечно, меня радует, что сегодня отношения между Россией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне союзнического взаимодействия. Мы очень активно работаем, и каких-то глубоких противоречий между нашими странами на сегодня нет», – отметил он.

Посол подчеркнул, что Москва и Баку открыто и доброжелательно обсуждают все проблемные вопросы.

«Как в любом доме, любой семье и любых взаимоотношениях, бывают какие-то разногласия – жизнь есть жизнь. Но самое главное, что сегодня у нас сложились такие отношения, что мы можем в открытую, по-дружески и очень доброжелательно, обсуждать возникающие проблемы.

Идут активные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран. Очень плодотворно работает межправкомиссия, с российской стороны возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком, а с азербайджанской стороны – вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым. Последнее заседание состоялось совсем недавно в Баку – 9 августа», – указал дипломат.

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