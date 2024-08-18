Лукашенко признал поставки снарядов России

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Беларусь помогает РФ поставками снарядов, так как Москва является союзником Минска. Об этом заявил лидер республики Александр Лукашенко в интервью на телеканале «Россия-1».

«Нас на Западе, украинцы упрекают: «Вы помогаете России». А почему мы не должны помогать? Мы [вместе с журналисткой Ольгой Скабеевой] поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России. Мы ничего не скрываем. Идёт война, наш союзник воюет», — подчеркнул глава государства.