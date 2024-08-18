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Ерликая: Самолет Азербайджана задействуем в тушении лесных пожаров

Ерликая: Самолет Азербайджана задействуем в тушении лесных пожаров

Самолет-амфибия Бе-200ЧС, отправленный из Азербайджана в Турцию в ответ на просьбу президента Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес азербайджанского лидера, будет задействован в тушении лесных пожаров в западной провинции Измир. Он способен за раз сбрасывать на зону пожара до 12 тонн воды.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По словам министра, из зоны лесных пожаров эвакуировано 4159 человек, государство выделило финансовые средства на помощь населению пострадавших регионов.

Все причастные к пожарам выявляются и передаются органам правосудия, есть арестованные по обвинению в поджоге лесных массивов, отметил глава ведомства.

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