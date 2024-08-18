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Лукашенко: Путин и его войска снесут украинских военных в Курской области (видео)

Лукашенко: Путин и его войска снесут украинских военных в Курской области (видео)

Президент России Владимир Путин и российские войска «снесут украинских военных» в Курской области, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Киев может провоцировать Москву на применение ядерного оружия и предупредил о возможном вмешательстве Запада в конфликт в Украине, включая ввод войск НАТО.

По его словам, Запад «стремится захватить Беларусь и вытянуть линию до Ленинграда». Также Лукашенко назвал ошибкой повышение Украиной ставок в конфликте с Курской областью.

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