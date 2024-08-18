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В Вирджинии открылся «Азербайджанский Дом» (фото)

В Вирджинии открылся "Азербайджанский Дом" (фото)

В городе Александрии, штат Вирджиния, состоялась церемония открытия «Азербайджанского Дома».

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры, местной общественности и различных общин. Соучредитель Азербайджанской Ассоциации Севда Тахирли, приветствуя гостей, рассказала об эффективной деятельности азербайджанской общины и отметила, что «открытие «Азербайджанского Дома» является большим подарком для нашей общины в США».

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов поздравил наших соотечественников с этим знаменательным событием. Он отметил, что открытие «Азербайджанского Дома» способствует повышению активности азербайджанской общины. Рассказывая о проектах, реализуемых на основе поручений и рекомендаций президента Ильхама Алиева, председатель Госкомитета отметил, что «Азербайджанские Дома», открытые в зарубежных странах, имеют особое значение с точки зрения налаживания связей между нашими соотечественниками.

В ходе выступлений была подчеркнута важность продвижения родного языка, истории и культуры, привлечения молодежи к деятельности диаспоры, и выражена надежда, что «Азербайджанский Дом» в будущем внесет большой вклад в эту работу.

После церемонии открытия состоялась встреча с представителями азербайджанской общины Вирджинии. Фуад Мурадов рассказал о диаспорной политике нашего государства и работе, проводимой Госкомитетом. Члены общины отметили усиление координированной деятельности азербайджанской общины в США, ускорение процессов организации и налаживания связей.

Затем были продемонстрированы видеоролики о деятельности диаспоры. Встреча завершилась обменом мнениями по таким темам, как повышение активности диаспоры, в том числе на информационных платформах, цели диаспорного движения и другие.

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