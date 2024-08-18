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ХАМАС констатирует провал переговоров по Газе

ХАМАС констатирует провал переговоров по Газе

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников не увенчались успехом. Об этом телеканалу Sky News сообщил представитель палестинской организации ХАМАС Ахмед Абдель Хади.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена продолжает делать вид, что обстановка вокруг мирных переговоров остается благоприятной, однако это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что первый раунд переговоров провалился и не привел к улучшениям.

«Посредники сказали нам, что спорные моменты не были решены, и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху выдвинул дополнительные условия и еще больше усложнил [переговоры]», — отметил Хади.

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