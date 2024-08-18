Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)

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В Ростовской области (Российская Федерация) сегодня, 18 августа, в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василия Голубева и росСМИ.

По словам российского чиновника, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отразили атаку БПЛА самолетного типа».

Позже он написал в своем Telegram об еще одной «отбитой атаке» дронов, теперь уже на юго-востоке Ростовской области.

«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», – заявил губернатор.

Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».

Между тем, в сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.