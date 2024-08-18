Скончался Ален Делон |
Эксперт: Военно-технические связи станут важной частью переговоров Алиева с Путиным |
Россия нанесла удар по Киеву (обновлено) |
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана прибыл в Измир (фото, видео) |
Эрдоган позвонил Алиеву и попросил самолет-амфибию «БЕ-200ЧС» |
Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе |
Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны |
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
Главное Армия

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)

В Ростовской области (Российская Федерация) сегодня, 18 августа, в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василия Голубева и росСМИ.

По словам российского чиновника, на западе региона силы и средства этой ночью якобы «отразили атаку БПЛА самолетного типа».

Позже он написал в своем Telegram об еще одной «отбитой атаке» дронов, теперь уже на юго-востоке Ростовской области.

«В результате падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлечены подразделения пожарных», – заявил губернатор.

Но впоследствии уточнил, что «в 05:35 из-за повторной атаки БПЛА тушение пожара на промбазе в Пролетарске приостановлено».

Между тем, в сети были обнародованы кадры с пожаром на нефтеобъектах. Российские медиа говорят, что пылает нефтебаза из-за удара дронов.

Теги:
Из этой рубрики
Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих
Армия

Россия потеряла в Украине еще 1170 военнослужащих

2024/08/18, 10:59
Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)
Армия

Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (фото, видео)

2024/08/18, 10:17
Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)
Армия

Израиль ликвидировал активистов ХАМАС (фото, видео)

2024/08/18, 09:58
ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек
Армия

ЦАХАЛ потерял в Газе еще двух человек

2024/08/18, 09:29
Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)
Армия

Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)

2024/08/18, 08:31
Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие
Армия

Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие

2024/08/17, 16:13
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300
Армия

В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300

2024/08/17, 12:22
Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы
Армия

Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

2024/08/17, 11:58
Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ
Армия

Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ

2024/08/16, 23:48