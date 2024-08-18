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Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)

Россия нанесла удар по Киеву (обновлено)

08:31 В Киеве и некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога уже во второй раз за утро 18 августа. Она связана с угрозой российских ракетных обстрелов. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ. Сирена завыла в столице около 06.51.

Военные сообщили о фиксации движения скоростной цели на Киевскую область. А потом заявили о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

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07:32 В Киеве около пяти часов утра 18 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов. В столице также были слышны взрывы, работали силы и средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ и Киевская городская военная администрация (КГВА).

Перед сигналом угрозы воздушных ударов военные проинформировали об угрозе применением противником для атаки баллистического вооружения.

Позже в командовании Воздушных сил заявили о фиксации скоростной цели, направляющейся в сторону Киевской области. «Внимание! Скоростная цель на Киевщину», – рассказали военные в 4:59. Впоследствии в районе столицы были слышны звуки взрывов.

Кроме того, в Воздушных силах заявили о еще одной вражеской цели, которая направлялась в сторону Киева. После этого в столице был слышен еще один взрыв. Позже в Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе идет работа сил и средств противовоздушной обороны.

«Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе работают силы ПВО», – говорится в объявлении КОВА в Telegram.

Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы находиться в укрытиях и уточнил, что ПВО работает на подступах к Киеву. Уже в 05:38 в КГВА рассказали, что в столице объявили отбой относительно угрозы вражеских воздушных атак. Вместе с тем, отметим, что в Киевской области воздушная тревога остается.

Через пару минут в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения и «Шахедов».

Вместе с тем, военные добавили, что активность тактической авиации РФ на северо-восточном направлении остается.

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