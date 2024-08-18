Азербайджанский самолет-амфибия начнет тушение лесного пожара в Турции завтра утром

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Завтра утром азербайджанский самолет-амфибия начнет тушение лесного пожара в Турции

Об этом сообщил в своем заявлении журналистам капитан самолета-амфибии БЕ-200ЧС Низами Гахраманов.

«Как известно, в Измире вспыхнули лесные пожары. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева самолет-амфибия «БЕ-200ЧС» авиационного подразделения МЧС Азербайджана отправляется в Турцию. Примерно через час наш самолет приземлится в аэропорту Измира. Утром мы окажем поддержку в тушении пожара», – заявил Н.Гахраманов.

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