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МАГАТЭ отметило ухудшение ядерной безопасности на Запорожской АЭС

МАГАТЭ отметило ухудшение ядерной безопасности на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вследствие недавнего удара беспилотника.

Тем не менее, по информации агентства, оборудование и персонал станции остались незатронутыми, сообщает РИА Новости.

17 августа беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков Запорожской АЭС с внешней стороны периметра. Об инциденте проинформировали находящихся на станции инспекторов МАГАТЭ, они уже посетили место падения снаряда.

После этого Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси обратился ко всем сторонам с призывом к максимально возможной сдержанности после субботней атаки беспилотника.

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