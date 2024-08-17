Зачем Путин летит в Азербайджан?

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18 августа стартует двухдневный государственный визит в Азербайджан президента Российской Федерации Владимира Путина. В программе — переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где планируется обсудить множество актуальных вопросов двусторонней и международной повестки, представляющих взаимный интерес. Планируется подписание межправительственных документов. Также анонсировано совместное заявление глав государств по итогам переговоров.

Интенсивность дипломатических контактов между Москвой и Баку очень высока. Достаточно отметить, что президенты двух стран встречались в апреле нынешнего года в Москве — на полях саммита ШОС. Но государственный визит — это государственный визит. В дипломатической иерархии визитов он имеет наивысший ранг.

Без сомнения, главам государств есть что обсудить. Владимир Путин прибывает в Баку на фоне драматичных новостей с украинского фронта — прорыв ВСУ в Курскую область РФ уже назвали «крупнейшим вторжением на территорию России со времен Второй мировой войны». Под ударом оказался поселок Суджа с газоизмерительной станцией, по которой идет основной поток российского экспортного газа в Европу. Евросоюз, напомним, обсуждал с нашей страной не только поставки азербайджанского газа в Европу, но и транзит «голубого топлива» через Азербайджан вместо транзита через Украину.

Растет напряженность и вокруг Ирана, где пообещали «месть» Израилю за ликвидацию Исмаила Хания, и наблюдатели уже вспомнили, что как раз накануне визита Путина в Азербайджан прибыл секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу, который как раз перед этим вел переговоры в Иране… И если на таком фоне Путин проводит переговоры именно в Баку, это показатель и возросшего политического веса Азербайджана на международной арене за последние годы, и того, насколько отношения с Баку важны для Москвы.

Возможно, по законам жанра, следует отметить, что последний визит Владимира Путина в Азербайджан состоялся в сентябре 2018 г., почти шесть лет назад. В Баку тогда проходил чемпионат мира по дзюдо и Девятый российско-азербайджанский межрегиональный форум. За прошедшие шесть лет в регионе изменилось слишком многое. Азербайджан одержал блестящую победу в Карабахе и полностью восстановил свою территориальную целостность. Стартовала и завершилась российская миротворческая операция. Азербайджан выстраивает успешное партнерство с государствами Центральной Азии и Китаем…

Сохранение добрых отношений с соседними государствами и развитие региональных форматов сотрудничества — это одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. Это и братские отношения с Турцией, и стратегическое партнерство с Грузией, и трехстороннее региональное партнерство Азербайджан-Грузия-Турция, и отношения с Ираном, где в последнее время заметно «потепление», и региональный формат Россия-Азербайджан-Иран. И вряд ли есть необходимость напоминать, насколько важны для Азербайджана добрые и конструктивные отношения с РФ, крупнейшим сопредельным государством, учитывая множество взаимных политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, широкий список экспорта и импорта, взаимных инвестиций…

При этом Азербайджан оказался одной из немногих стран постсоветского пространства, которая выстроила с Россией действительно добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела. Наша страна не стремится стать «особо важным подопечным» для РФ и не ведет себя как проситель в приемной у высокого начальства. Одновременно Азербайджан не становится форпостом антироссийских сил. В Баку вообще не любят политику с приставкой «анти-», особенно если речь идет о соседях. Тем более не будут затевать вражду в расчете на эфемерные обещания от внешних игроков, находящихся за тысячи километров от Южного Кавказа.

А это и есть та политическая мудрость, без которой в нашем неспокойном мире очень трудно обеспечить собственную безопасность.

Нурани, обозреватель