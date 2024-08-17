Минздрав Турции сообщил об отсутствии случаев заражения оспой обезьян

52 Просмотров

Случаев заражения новым штаммом оспы обезьян в Турции пока не зарегистрировано.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Кемаль Мемишоглу в эфире телеканала Habertürk.

«В настоящее время нет причин для тревоги и паники наших граждан. Мы провели соответствующую подготовительную работу и планирование. В Турции пока не зарегистрировано случаев заражения новым вирусом оспы обезьян», – сказал министр.

По сообщениям местных СМИ, с целью предотвращения распространения вируса оспы обезьян бортпроводники авиакомпании Turkish airlines будут использовать маски и перчатки на рейсах в Африку.