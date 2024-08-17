Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана подготовились к тушению лесных пожаров в Турции

137 Просмотров

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью оказания помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами в Турции, приведены в состояние повышенной готовности соответствующие пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает МЧС, первоначально, самолет-амфибия типа «БЕ-200ЧС» авиационного отряда МЧС будет отправлен в Турцию для поддержки операций по тушению пожаров. Кроме того, в ходе обсуждений с соответствующим органом Турецкой Республики было отмечено, что личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям полностью готов к отправке в братскую страну для оказания помощи, но противоположная сторона заявила, что на текущем этапе достаточно только отправить самолет.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к отправке самолета-амфибии.