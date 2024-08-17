МИД Турции поблагодарил Азербайджан

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Министерство иностранных дел Турции выразило признательность Азербайджану за содействие в тушении лесных пожаров.

Как сообщает Report, об этом ведомство сообщило в социальной сети «Х».

«Мы благодарим Азербайджан за ценную поддержку, оказываемую в тушении лесных пожаров в нашей стране», – говорится в публикации.