МИД Турции поблагодарил Азербайджан

Министерство иностранных дел Турции выразило признательность Азербайджану за содействие в тушении лесных пожаров.
Как сообщает Report, об этом ведомство сообщило в социальной сети «Х».
«Мы благодарим Азербайджан за ценную поддержку, оказываемую в тушении лесных пожаров в нашей стране», – говорится в публикации.
Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için Can Azerbaycan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 🇹🇷🇦🇿@AzerbaijanMFA
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 17, 2024