В Турции задержали семь человек по подозрению в причастности к лесным пожарам

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Турецкая полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к природным пожарам на западе и северо-западе республики.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», – говорится в сообщении министра в X (ранее Twitter).

Из них четверо взяты под стражу в провинции Измир, в том числе один в его пригороде Каршияка, где огонь в пятницу вечером добрался до жилых районов 4-миллионного города.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы ранее сообщал, что причиной пожара в районе Каршияка стал огонь костра, который три человека развели для пикника.

По данным властей Турции, в настоящее время лесные пожары тушат в пяти провинциях: Измир, Айдын, Мугла, Маниса и Болу. Участвуют в операции 42 вертолета и 11 самолетов, 366 наземных средств.