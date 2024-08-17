На дороге из Шуши в Лачин убрали свалку (фото)

152 Просмотров

На дороге из Шуши в Лачин сотрудники Государственной службы экологической безопасности на месте осмотрели превращенную в свалку территорию вокруг природного источника. Соответствующие кадры ранее распространились в социальных сетях.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы экологической безопасности (ГСЭБ).

Отмечается, что с помощью сотрудников службы и сотрудников ОАО «Тезе шехер» была организована очистка территории от мусора, который был вывезен на полигон в Ханкенди. На территории начались работы по установке табличек о запрете загрязнения.

«Доводим до сведения населения, что выброс бытовых отходов в общественных местах, на обочинах дорог, на природных территориях запрещена действующим законодательством. Государственная служба экологической безопасности обращается к гражданам: содержание всех территорий нашей страны в чистоте, недопущение загрязнения отходами – гражданский долг каждого из нас. Мы должны уважать национальные ценности и поддерживать чистоту наших территорий», – говорится в сообщении.