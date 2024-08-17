Граждане Турции с учебной гранатой пытались попасть в Соборную мечеть в Москве

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Охрана Соборной мечети в Москве задержала двух граждан Турции с учебной гранатой, опасности она не представляет. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в Выползовом переулке. Сотрудники охраны Соборной мечети выявили двух иностранцев – граждан Турции – с предметом, похожим на гранату. В ходе проверки выяснилось, что она учебная, опасности не представляет», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение о двоих неизвестных с подозрительным предметом в Выползовом переулке.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», – сказал собеседник агентства.