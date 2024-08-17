Алиев провел телефонный разговор с Эрдоганом и выделил самолет для тушения пожаров в Турции

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе разговора президент Азербайджана выразил пожелания скорейшего прекращения лесных пожаров и сообщил, что для тушения лесных пожаров в Турции он направит 1 пожарный самолет. Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов оказать всестороннюю помощь Турции, передает TRT Haber.

В свою очередь Эрдоган поблагодарил за поддержку азербайджанский народ и заявил, что братство между Турцией и Азербайджаном в такие дни еще больше укрепляется.