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Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе

Опасный вирус Оропуш распространяется по Европе

В течение лета 2024 года 19 европейцев заразились вирусом Оропуш, который циркулирует между ленивцами и птицами.

О симптомах заболевания сообщает Daily Mail.

Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), пять случаев инфекции Оропуш зарегистрированы в Италии, два в Германии и 12 в Испании. За пределами Европы с января 2024 года задокументированы восемь тысяч случаев, в основном в Южной и Центральной Америке.

Первый случай заражения в Европе связан с 45-летним итальянцем, который вернулся из отпуска в Южной Америке. Он страдал от высокой температуры, боли в мышцах, голове и суставах. У другого итальянца симптомы также включали тошноту и диарею. Также характерны боль за глазами и онемение рук, возможна сыпь. Симптомы могут быть опасны для жизни и требовать госпитализации.

Летальные исходы встречаются, но редко, большинство больных выздоравливают в течение недели. Первые летальные исходы задокументированы в Бразилии, у двух молодых здоровых женщин.

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