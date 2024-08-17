Минздрав Газы сообщил о гибели более 40 тыс. палестинцев с начала войны

45 Просмотров

С октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа, погибли 40 074 палестинца, свыше 92,5 тыс. ранены, сообщил подконтрольный движению ХАМАС минздрав. За последние двое суток в результате атак со стороны Израиля погибли 69 жителей Газы, 136 пострадали, добавило ведомство.

На минувшей неделе посредники в переговорах между Израилем и ХАМАС — США, Египет и Катар — провели переговоры в Дохе о сделке по прекращению огня и освобождению заложников. Соглашение готово к подписанию, заявили в Белом доме. Следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе.