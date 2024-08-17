Северная Корея откроет свои границы для путешественников

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Страна была полностью закрыта для иностранцев с 2020 года. Туроператоры, специализирующиеся на организации поездок в Северную Корею, сообщили, что первые группы туристов смогут отправиться туда уже в конце этого года. За последние несколько лет КНДР посетило лишь несколько групп школьников из России, сообщают СМИ.

Китайский туроператор Koryo Tours в своём заявлении о возобновлении организаций поездок в Северную Корею ссылается на информацию, полученную от партнёров из КНДР.

«Мы ждали более четырёх лет, чтобы сделать это объявление: Koryo Tours рада возвращению северокорейского туризма», — говорится в заявлении компании.

Планируется, что первое время туристов из разных стран мира будут возить в город Самджиён, расположенный недалеко от границы с Китаем. В окрестностях населённого пункта была развёрнута масштабная стройка туристической инфраструктуры. Со временем путешественники смогут посетить и другие города страны.