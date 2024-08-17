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США рассчитывают на скорое заключение сделки по Газе

США рассчитывают на скорое заключение сделки по Газе

США рассчитывают на заключение сделки по Газе в конце следующей недели. США представили Израилю и ХАМАС новое предложение, которое «устраняет почти все оставшиеся пробелы, которые обсуждались последние шесть недель», пишет издание Axios.

Президент США Джо Байден рассчитывает заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении заложников к концу следующей недели, пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Он также пытается удержать Иран и ливанскую группировку «Хезболла» от нападения на Израиль, которое может подорвать усилия по заключению сделки.

По итогам переговоров в Дохе, в которых участвовали директор ЦРУ Уильям Бернс, старший советник американского президента по Ближнему Востоку Бретт Макгерк, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани, глава египетской разведки Аббас Камель, директор «Моссада» Давид Барнеа, глава службы безопасности «Шин-Бет» Ронен Бар и генерал Армии обороны Израиля Ницан Алон, США представили Израилю и ХАМАС новое мирное предложение, которое, по словам американского чиновника, «устраняет почти все оставшиеся пробелы, которые обсуждались последние шесть недель», включая освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных. Байден и его помощники считают, что сделка по перемирию никогда не была столь близка, как сейчас, отмечает издание.

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