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Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck

Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от генерального директора компании Tesla Илона Маска электропикап Cybertruck и испытал его.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также пригласил Маска посетить Грозный. «Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», – добавил он.

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