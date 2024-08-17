Кадыров сообщил, что получил от Маска электропикап Cybertruck

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от генерального директора компании Tesla Илона Маска электропикап Cybertruck и испытал его.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также пригласил Маска посетить Грозный. «Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», – добавил он.