В России создадут Каспийский альянс информационных агентств

126 Просмотров

Решение о создании Каспийского альянса информагентств принято на Каспийском медиафоруме в Астрахани. Предложение было высказано первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом, сообщает ТАСС.

«Мы, а именно ТАСС, хотели бы предложить в контексте развития идей медиафорума образовать Альянс ведущих информационных агентств нашего региона. Совместно подумаем, что и как сделать нам, чтобы альянс был эффективен и продуктивен, насыщен интересной работой. Медиаплатформа, представленная на форуме сегодня в Астраханской области, могла бы быть использована в совместной работе такого альянса», – сказал Гусман.