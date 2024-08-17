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Около 5000 военнослужащих российской армии выведены из Украины

Около 5000 военнослужащих российской армии выведены из Украины

В связи с переходом военных действий на территорию России с территории Украины выведено до 5 тысяч человек личного состава Вооруженных сил России. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal.

Тем временем украинская армия использует на территории России бронетранспортеры Bradley и Stryker американского производства. Это связано с тем, что из-за большого количества заминированных территорий на юге и востоке Украины и применения российской стороной БПЛА невозможно направить соответствующую технику на эти территории.

Добавим также, что США целенаправленно не передают украинской стороне разведданные о целях на территории России. Тем самым официальный Вашингтон не желает быть организатором нападения Украины на Россию.

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