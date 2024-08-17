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Месси потребовал €50 тыс. с экоактивистов, обливших его особняк в Испании

Месси потребовал €50 тыс. с экоактивистов, обливших его особняк в Испании

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси требует взыскать с организации Futuro Vegetal 50 тыс. евро в качестве возмещения ущерба за облитый краской дом, сообщают зарубежные СМИ.

В начале августа представители организации проникли на виллу Месси на острове Ибица.

Экоактивисты облили черной и красной краской стены особняка, а также сфотографировались с самодельным плакатом, на котором написано «помогите планете — съешьте богатых, упраздните полицию».

Они объяснили свои действия тем, что бывший владелец виллы Месси построил ее нелегально. Футболист приобрел особняк в 2022 году.

Месси через своего человека на острове подал жалобу на тыс. евро, который был зарегистрирован. Глава организации Бильбо Бассатерра подтвердил наличие жалобы, заявив при этом, что сумма компенсации является необоснованной. Президент Аргентины Хавьер Милей назвал нападение на дом Месси в Испании трусостью и бредом.

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