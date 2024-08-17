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На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что с 10 по 16 августа сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были обнаружены 8 автоматов, 2 пистолета, 8 винтовок, 29 гранат, 24 воспламенителя, 2 снаряда, 15 штык-ножей, 131 магазин для патронов, 3 480 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

«В то же время на территории Кяльбаджарского района были обнаружены и изъяты – один автомат, 6 гранат, один штык-нож, 4 магазина для патронов, 417 патронов различного калибра, на территории Ходжалинского района – один автомат, один пистолет, 2 винтовки, 3 снаряда, одна граната, один магазин для патронов и 30 патронов различного калибра, на территории Джебраильского района – один автомат, одна винтовка, 3 магазина для патронов и 112 патронов различного калибра, на территории Ходжавендского района – 2 автомата, один штык-нож, 4 магазина для патронов и 102 патрона различного калибра.

Сотрудниками МВД продолжаются мероприятия по превращению освобожденных от оккупации регионов в безопасные территории.

 

Непрерывно продолжается процесс обнаружения и обезвреживания остатков войны, источников опасности. Работа по очистке региона от боеприпасов, взрывчатых веществ является одним из основных направлений деятельности привлекаемых на службу сотрудников органов внутренних дел», – говорится в сообщении ведомства.

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