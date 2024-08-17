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Аэропорт Астаны временно закрыт из-за экстренной посадки самолета Swissair

Аэропорт Астаны временно закрыт из-за экстренной посадки самолета Swissair

Около 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Астаны, закрытом из-за инцидента с самолетом авиакомпании Swissair. Об этом сообщает казахстанское издание «КазТаг».

Издание, ссылаясь на данные онлайн-табло столичной воздушной гавани, отмечает, что на прилет задерживаются рейсы из Алматы, Караганды, Антальи, Шымкента, Батуми и Праги. На вылет задерживаются рейсы в Алматы и Шымкент.

По информации агентства, причиной задержки стало закрытие аэропорта на два часа из-за экстренной посадки самолета Swissair, следовавшего по маршруту Токио – Цюрих.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что экипаж самолета принял решение приземлиться из-за подозрения на инсульт у 50-летнего пассажира.

«После успешной посадки в 16:00, во время разворота на рулежной дорожке по ошибке экипажа самолет съехал на грунт. В связи с этим в 16:03 (по местному времени) была объявлена тревога для выполнения аварийно-спасательных работ», – отметили в пресс-службе аэропорта. В этой связи было принято решение закрыть аэропорт для всех рейсов на два часа.

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