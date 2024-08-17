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Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие

Установлены новые госпошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие

В Азербайджане установлены новые государственные пошлины за выдачу лицензий на военную технику и оружие.

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал закон «О внесении изменений в закон «О государственной пошлине»».

Внесенными главой государства изменениями в закон, установлена новая государственная пошлина за выдачу лицензий на технику боевого назначения и военное оружие, относимых к лицензируемым видам предпринимательской деятельности.

Так, за проектирование военной техники боевого назначения и оружия будет взиматься плата в размере 10 000 манатов, за производство и испытания – 50 000 манатов, за установку, монтаж, ремонт и техническое обслуживание – 12 500 манатов, за хранение – 12 500 манатов, за утилизацию – 10 000 манатов.

Кроме того, за проектирование боеприпасов будет уплачиваться пошлина в размере 10 000 манатов, за производство и испытания – 50 000 манатов, за установку, монтаж, ремонт и техническое обслуживание – 12 500 манатов, за хранение – 12 500 манатов, за утилизацию – 10 000 манатов.

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