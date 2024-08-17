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Главное Политика

Ильхам Алиев подписал ряд документов по сотрудничеству с Пакистаном

Ильхам Алиев подписал ряд документов по сотрудничеству с Пакистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об утверждении Меморандума о сотрудничестве с Министерством права и юстиции Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Президент также подписал Указ об утверждении «Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан».

Подписан также Указ об утверждении «Соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан».

Президент подписал  и Указ об утверждении «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере информационно-коммуникационных технологий между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством информационных технологий и телекоммуникации Исламской Республики Пакистан»

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