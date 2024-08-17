Иран заявил о готовности проводить газ из РФ через свою территорию

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Иран готов проводить российский газ через свою территорию. Об этом 17 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Казем Джалали журналистам на Каспийском форуме в Астрахани.

«Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Джалали, в прошлом году Россия заняла первое место по внешним инвестициям в республике. Также посол указал на потенциал восточной ветви международного транспортного коридора «Север – Юг», которая проходит через РФ, Казахстан, Туркменистан и Иран. Он уточнил, что этот показатель достигает 15 млн т ежегодно.

По словам Джалали, в 2023-м объем перевозок составил 650 тыс. т. Планируется, что в текущем году грузооборот на этом направлении возрастет до 2 мл н т.