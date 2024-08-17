Секретные переговоры Украины и России в Катаре сорваны

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Украина и Россия должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров в этом месяце, однако они были сорваны из-за операции ВСУ в Курской области. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Катар выступал посредником, а делегации Москвы и Киева планировали встретиться в Дохе, столице Катара. Однако Россия решила приостановить переговоры из-за атаки ВСУ. Один из источников WP отметил: «Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время».

На переговорах стороны намеревались достичь взаимопонимания по всеобъемлющему соглашению о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергетические объекты друг друга в течение двух месяцев.

WP напоминает, что российские и украинские делегации не встречались лицом к лицу с 2022 года, после провальных переговоров в Стамбуле.