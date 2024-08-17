Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.
«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву, полковнику Эйюбу Вели оглу Мамедову, полковнику Насибу Таир оглу Мирзоеву», — говорится в распоряжении главы государства.