В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300 |
Лесной пожар в Измире перекинулся на жилые дома (видео) |
США развернули на Ближнем Востоке войска и ждут нападения Ирана на Израиль |
Meta заблокировала связанную с Россией сеть, нацеленную на Азербайджан, Грузию и Армению |
Опасный вирус выявили и в Турции |
ВСУ готовились к наступлению в Британии за месяц до Курской операции |
Путин посетит Азербайджан с визитом 18-19 августа |
В Курской области началась путинская операция «Месть» |
Армения дала заднюю после недовольства России |
Главное Армия

Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высшего воинского звания «генерал-майор» военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики.

«Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: присвоить высшее воинское звание «генерал-майор» следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: полковнику Бахману Рза оглу Бабаеву, полковнику Эйюбу Вели оглу Мамедову, полковнику Насибу Таир оглу Мирзоеву», — говорится в распоряжении главы государства.

Теги:
Из этой рубрики
В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300
Армия

В азербайджанской армии прошли учения ПВО с участием комплексов С-300

2024/08/17, 12:22
Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы
Армия

Алиев присвоил звание генерал-майора трем офицерам Госпогранслужбы

2024/08/17, 11:58
Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ
Армия

Сырский доложил Зеленскому о продвижении ВСУ в Курской области РФ

2024/08/16, 23:48
Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России
Армия

Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России

2024/08/16, 12:48
ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области
Армия

ВСУ показали редкие кадры первых часов прорыва в Курской области

2024/08/16, 12:19
ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области
Армия

ВСУ уничтожили очередную крупную колонну войск РФ в Курской области

2024/08/16, 11:44
The Independent: В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат
Армия

The Independent: В Курской области ВСУ захватили в плен около 2000 российских солдат

2024/08/15, 23:43
В США не исключили возможность отправки на Украину крылатых ракет JASSM
Армия

В США не исключили возможность отправки на Украину крылатых ракет JASSM

2024/08/15, 21:10
ВС Армении открыли огонь в направлении Ордубадского района
Армия

ВС Армении открыли огонь в направлении Ордубадского района

2024/08/15, 20:52