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Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле

Власти Турции назвали возможные последствия землетрясения в Стамбуле

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что в случае землетрясения в Стамбуле могут обрушиться 600 тыс. домов с населением в 2,5 млн человек. Его слова приводит издание Dünya.

По данным турецкого министерства, в зоне риска находится около 20% домов в Стамбуле, которые не соответствуют сейсмическим требованиям безопасности — это примерно 1,5 млн домов. При этом 600 тыс. домов могут обрушиться в первые же минуты.

«Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации и знаем, что эти здания необходимо срочно преобразовать», — подчеркнул министр.

В мэрии Стамбула при этом считают, что землетрясение магнитудой 7,5 может привести к обрушению от 90 тыс. домов и оставить без крова около 4,5 млн человек.

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