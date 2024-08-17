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Главное Мир

США запретили Украине использовать британские ракеты по России

США запретили Украине использовать британские ракеты по России

США запретили Украине использовать британские ракеты по России, пишет The Times.

Это происходит на фоне опасений администрации Байдена по поводу эскалации конфликта.

Великобритания ждет одобрения США, прежде чем разрешить украинцам использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow по российской территории. Запрос был отправлен более месяца назад, но чиновники до сих пор ожидают решения, сообщает издание со ссылкой на правительственные источники.

По данным источников, для одобрения ударов требуется консенсус среди союзников, включая США, Францию и одну из стран НАТО, которая не разглашается.

В британских вооруженных силах предполагают, что США могут ждать результатов украинской операции в Курской области, прежде чем принять окончательное решение.

Однако Мэтью Палмер, временный поверенный в делах США в Великобритании, в интервью Times подчеркнул, что этот вопрос является делом Лондона и Киева.

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