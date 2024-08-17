Белый дом объявил о готовности сделки по прекращению огня в Газе, но ХАМАС не согласен с условиями

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Белый дом сообщил, что стороны переговоров в Дохе смогли устранить последние разногласия, и сделка по прекращению огня в Газе готова к заключению.

Однако ХАМАС заявил, что итоги нынешних переговоров в Дохе не соответствуют июльским договоренностям, с которыми движение ранее согласилось.

Следующий раунд переговоров о перемирии в секторе Газа состоится в Каире на следующей неделе. Об этом сообщили посредники — Египет, Катар и США — в совместном коммюнике, опубликованном по итогам консультаций в Дохе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа «как никогда близко», но окончательная договоренность еще не достигнута. Он также отметил, что «продолжает работу над прекращением огня на Ближнем Востоке», не раскрыв подробностей, чтобы «не сглазить».