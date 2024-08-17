Британия и Франция призывают Иран воздержаться от атаки на Израиль

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Риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке высок как никогда, Ирану следует воздержаться от атаки на Израиль.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Великобритании и Франции Дэвида Лэмми и Стефана Сежурне, которые находятся с визитом в регионе, передает ТАСС.

В заявлении, распространенном Форин оффисом, отмечается, что «риск расширения конфликта на Ближнем Востоке никогда не был выше». «Мы призвали Иран и его прокси отказаться от угроз военной атаки против Израиля. Мы также указали всем сторонам на необходимость остановить спираль эскалации», – подчеркивается в тексте.

Лэмми и Сежурне заявили, что поддерживают усилия Египта, Катара и США по установлению прекращения огня и освобождению заложников в секторе Газа. Они также призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям анклава и защиту мирного населения.

«Мы подтверждаем, что только решение на основе принципа сосуществования двух государств в рамках международного права может принести справедливый и длительный мир израильтянам и палестинцам, – говорится в заявлении. – Все стороны в регионе должны сделать конкретные жесты, если они искренне хотят избежать войны. Мы готовы взаимодействовать с ними ради этой цели».