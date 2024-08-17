Зеленский призвал Индию присоединиться к коммюнике Саммита мира

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Украинский президент Владимир Зеленский пригласил Индию присоединиться к коммюнике Саммита мира. Это произошло во время встречи с новым послом Республики Индия Рави Шанкара.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

«Сегодня во время встречи Зеленский поздравил посла Индии с началом дипломатической миссии в нашей стране. Глава государства поблагодарил за приобщение Индии к продвижению Формулы мира и участие в первом Саммите мира.

В то же время президент выразил надежду, что Индия присоединится к коммюнике Саммита мира.

Отдельно обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и другие перспективные направления двустороннего взаимодействия», – говорится в сообщении.